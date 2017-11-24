СМИ: задержанному в рамках спецоперации в Тбилиси предъявили обвинение

Мужчине, задержанному 22 ноября в рамках антитеррористической операции в Тбилиси, предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса Грузии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг издание "Грузия Online".

"Обвинение предъявлено за объединение в иностранной террористической организации и оказание ей помощи в террористической деятельности, а также противозаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с террористической целью", - цитирует "Грузия Online" заявление прокуратуры. По его данным, это предполагает лишение свободы сроком от 10 до 17 лет.

Ранее адвокат задержанного Имеда Каркашадзе сообщил, что его подопечный имеет российское гражданство. Имя подозреваемого не разглашается.

Вечером 22 ноября Служба госбезопасности Грузии объявила об аресте одного и ликвидации трех членов преступной группы, которые не являются гражданами Грузии. Силовики в ходе операции потеряли одного человека убитым и четверых ранеными. Позже глава МВД страны Георгий Гахария заявил, что речь идет о "факте международного терроризма" и следствие по спецоперации ведется и в других странах.



