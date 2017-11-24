Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на10:00 24-го ноября дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, по причине ночного снегопада дорога Степанцминда-Ларс для грузовых автомобилей закрыта.