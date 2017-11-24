Дорога Степанцминда-Ларс для грузовых автомобилей закрыта
Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на10:00 24-го ноября дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, по причине ночного снегопада дорога Степанцминда-Ларс для грузовых автомобилей закрыта.
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