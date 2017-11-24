Бизнес-клуб «Cilicia» открывает филиал в Армении

В Ереване открывается армянский филиал бизнес-клуба «Cilicia». Торжественная церемония открытия состоится в 15:00 25-го ноября в зале Ararat гостиницы Marriot.

Как передает «Арменпресс», по случаю открытия филиала бизнес-клуба «Cilicia» 25-26-го ноября состоится ряд мероприятий. На торжественной церемонии открытия филиала бизнес-клуба «Cilicia» будет подписано соглашение между бизнес-клубом «Cilicia» и фондом DFA/Development Foundation of Armenia/ . кроме того, состоится торжественный ужин по случаю третьей годовщины со дня создания бизнес-клуба «Cilicia». На следующий день состоится бизнес-ланч. Будут присутствовать делегации из РФ, гости из Армении.

Цель открытия филиала бизнес-клуба «Cilicia» - повысить качество сотрудничества между бизнесменами Армении и РФ и преодолеть препятствия к развитию большого потенциала отношений и сотрудничества.

«В бизнес-клубе «Cilicia» мы создаем атмосферу доверия, здесь можно будет постоянно получать информацию, приобретать знакомства и новых партнеров, находить поставщиков и покупателей, обсуждать новые идеи, привлекать инвесторов и делать инвестиции», - говорит директор филиала бизнес-клуба «Cilicia» Артур Саргсян.

Бизнес-клуб «Cilicia» был создан в ноябре 2014-го года в Москве. Автор инициативы и основатель клуба – Нвер Саргсян. Сегодня членами клуба являются 180 бизнесменов из различных стран мира, которые занимаются деловой активностью в различных отраслях, включая энергетику, ИТ-отрасль, банковское дело, страхование, здесь предоставля-т консультационные услуги, представлены также торговые сети, дистрибьюторские сети, fashion-индустрия, HoReCa и пр., с годовым оборотом около 700 млн долларов.