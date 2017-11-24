французский фрегат-невидимка доплыл до Батуми

Многофункциональный фрегат-невидимка Guepratte Национального флота Франции прибыл в порт города Батуми (Аджария). Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Фрегат-невидимку ожидали в порту в среду, однако из-за сильного шторма на черноморском побережье, сила которого достигала 6-7 баллов. В Батуми состоялся официальная церемония встречи. Капитана Guepratte Жак Маляри и членов экипажа встретили директор департамента береговой охраны погранполиции МВД Грузии Темур Кванталиани вместе с сотрудниками и глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

"Целью указанного мероприятия является повышение уровня взаимной совместимости и взаимодействия судов береговых охран Франции и Грузии", — сказано в сообщении.

В ходе визита запланированы совместные учения грузинских и французских моряков по нырянию и борьбы с пожаром и водой. Капитан Guepratte уже провел встречу с председателем правительства Аджарии, отметив, что подобного рода сотрудничество между моряками Грузии и Франции обязательно будет плодотворным.

Моряки из Франции и Грузии сыграют и в футбол. Фрегат-невидимка Guepratte покинет Грузию 26 ноября.

Это не первый визит судна Национального флота Франции в Грузию. В октябре 2016 года Батуми посетил боевой корабль ВМС Франции типа корвет Premier maitre l'Her.





