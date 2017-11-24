Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 24-го ноября на дорогах Вайка, Гориса и Мегри идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

На дорогах Артик – Алагяз, от полуострова Севана до Цовагюха, От Зангер до Сарнакунка в Сисиане, Джуджеван-Ноемберян и на перевале Варденяц - местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.