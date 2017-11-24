Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

Сооронбай Жээнбеков принес присягу и официально вступил в должность президента Киргизии. Он стал пятым главой республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выборы президента Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Экс-премьер Жээнбеков выдвинулся от правящей Социал-демократической партии. В ходе голосования, явка на котором составила около 56%, его поддержали более 54% избирателей.

Как передает корреспондент РИА Новости, торжественная церемония инаугурации проходит в зале приемов государственной резиденции "Ала-Арча" в пригороде Бишкека. На ней присутствуют 450 гостей, в том числе депутаты парламента, крупные киргизские политики и послы иностранных государств.

Президент Киргизии избирается на шесть лет и только на один срок. Он также становится главнокомандующим ВС.