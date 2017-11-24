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Левон Аронян продолжает лидировать на турнире Гран При


Левон Аронян продолжает лидировать на турнире Гран При ФИДЕ. После 7 туров Аронян набрал 4,5 очка и возглавляет турнирную таблицу.

Известен следующий соперник лидера армянских шахмат, действующего обладателя Кубка мира по шахматам  Левона Ароняна в турнире Гран При ФИДЕ. В восьмом туре Аронян встретится с Евгением Томашевским.

Как  передает Арменпресс,    в испанской Пальма де Мальорке продолжается последний Гран При года ФИДЕ.

Заключительный этап в Испании продлится до 25 ноября. Шахматисты сыграют девять туров.

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