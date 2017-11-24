Левон Аронян продолжает лидировать на турнире Гран При
Левон Аронян продолжает лидировать на турнире Гран При ФИДЕ. После 7 туров Аронян набрал 4,5 очка и возглавляет турнирную таблицу.
Известен следующий соперник лидера армянских шахмат, действующего обладателя Кубка мира по шахматам Левона Ароняна в турнире Гран При ФИДЕ. В восьмом туре Аронян встретится с Евгением Томашевским.
Как передает Арменпресс, в испанской Пальма де Мальорке продолжается последний Гран При года ФИДЕ.Заключительный этап в Испании продлится до 25 ноября. Шахматисты сыграют девять туров.
- 09:58 французский фрегат-невидимка доплыл до Батуми
- 09:54 Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии
- 08:58 На некоторых дорогах республики – гололед
- 08:55 Европейские индексы - 23-11-17
- 08:54 Американские индексы не изменились - 23-11-17
- 08:53 Цены на цветные металлы - 23-11-17
- 08:51 Цены на драгоценные металлы выросли - 23-11-17
- 08:50 Цены на нефть выросли - 23-11-17
- 01:00 Левон Аронян продолжает лидировать на турнире Гран При
- 23.11-23:44 Президент Армении Серж Саргсян выступил с речью на саммите ЕНП
- 23.11-22:49 Президент Серж Саргсян в Брюсселе принимает участие в саммите ЕНП
- 23.11-22:00 В Лос-Анджелесе стартовал телемарафон Всеармянского фонда «Айастан»: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 23.11-21:21 Предстоящие на 24 ноября мероприятия
- 23.11-20:43 Президент встретился с членами совета организации «Европейские друзья Армении»
- 23.11-20:38 Россия уважительно относится к подписанию соглашения между Арменией и ЕС: Мария Захарова
- 23.11-20:04 Президент Армении встретился с королём Бельгии Филиппом
- 23.11-19:49 Глава МИД Японии прибыл в Москву
- 23.11-19:41 Российские бомбардировщики Су-24 поразили объекты ИГ в Сирии
- 23.11-19:28 Официальный представитель МИД РФ прокомментировала информацию о «плане Путина» по урегулированию конфликта в Карабахе
- 23.11-19:22 Сирийская оппозиция приняла заявление по итогам встречи в Эр-Рияде
- 23.11-19:07 В Армении есть труднопроходимые автодороги
- 23.11-18:36 Ученые признали умеренное употребление кофе полезным для здоровья
- 23.11-18:14 Азербайджан подтвердил информацию МО Армении об обнаружении на линии соприкосновения войск тела азербайджанского военнослужащего
- 23.11-18:08 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-11-17
- 23.11-18:06 Азиатские индексы - 23-11-17
- 23.11-17:48 Представители МККК посетили находящихся в заключении в Арцахе азербайджанских диверсантов
- 23.11-17:43 Трамп поздравил американцев с Днем Благодарения
- 23.11-17:38 Оппозиция Сирии призвала к прямым переговорам без предварительных условий
- 23.11-17:24 Планеты-океаны оказались безжизненными
- 23.11-17:21 Маск предрек уничтожение человечества
- 23.11-17:05 Мадрид прекратит контроль счетов властей Каталонии, если будет уверен в соблюдении закона
- 23.11-16:58 Опубликовано видео спасения туристов с горящего катера
- 23.11-16:51 В правительстве обсужден законодательный пакет о переносе развлекательных клубов из многоквартирных зданий
- 23.11-16:37 Бангладеш и Мьянма подписали соглашение о репатриации беженцев-рохинджа
- 23.11-16:25 Президент Франции вручил премию вдове Гранта Динка
12:45, 18.11.2017
Просмотрели 1498 раз Армения станет первой страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей рамочное соглашение с ЕС - NewEurope
17:15, 18.11.2017
Просмотрели 1210 раз Известна повестка визита главы МИД РФ Лаврова в Армению
14:08, 18.11.2017
Просмотрели 1008 раз Президент Серж Саргсян принял известного врача Лео Бокерия
19:43, 17.11.2017
Просмотрели 942 раз "Горная Армения: царство безоара" - российский сайт снял фильм о дикой природе Армении
16:47, 18.11.2017
Просмотрели 921 раз Проект «Обыкновенный геноцид» выступит с новой программой к 30-летию Сумгаитских погромов