Президент Армении Серж Саргсян выступил с речью на саммите ЕНП

Находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгии Президент Серж Саргсян сегодня в Брюсселе участвует в саммите Европейской народной партии (ЕНП), который ведёт председатель ЕНП Жозеф Дол.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в саммите принимают участие председатели Европейского совета и Европейской комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского парламента Антонио Таянии, главы государств и правительств ЕС и стран Восточного партнёрства, представляющие входящие в ЕНП партии.

В рамках повестки участники саммита обсуждают актуальные проблемы общеевропейского значения и подготовительные работы саммита Восточного партнёрства, во время которого будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в отраслях, которые определены как приоритетные на Рижском саммите 2015 года.

Президент Серж Саргсян на саммите выступил с речью, в которой коснулся повестки сотрудничества и динамики развития отношений Армения - Евросоюз, важности обсуждаемых на брюссельских саммитах ЕНП и Восточного партнёрства вопросов, подготовленного к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС, а также работы, ведущейся в направлении развития межпартийного сотрудничества. Отметив, что в этом году исполняется пятилетняя годовщина членства РПА в ЕНП, Серж Саргсян заметил, что несмотря на сравнительно короткий отрезок времени, благодаря совместной работе, РПА полноценно интегрировалась в эту европейскую семью. Сотрудничество ЕНП с РПА, по оценке Президента, стало для Армении также одной из важнейших площадок участия в европейской политике.

Серж Саргсян счёл примечательным, что в резолюции Европейского парламента 15 ноября с.г. Армения характеризуется как страна, которая успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства ЕС. Президент заверил, что и впредь Армения будет продолжать руководствоваться именно этой формулой сосуществования.

Президент Саргсян выразил надежду, что завтрашние обсуждения саммита Восточного партнёрства ЕС будут результативными и удастся сделать общую инициативу более целенаправленной, а результаты - более заметными и осязаемыми для общественности.