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В Лос-Анджелесе стартовал телемарафон Всеармянского фонда «Айастан»: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


В 22:00 в Лос-Анджелесе стартовал телемарафон Всеармянского фонда «Айастан». Как сообщает Арменпресс, телемарафон объединяет программы, реализуемые в Армении, Арцахе и Диаспоре в течение всего года. Это является основным средством пополнения Всеармянского фонда «Айастан». Собранные средства направляются на реализацию масштабных стратегических программ, утверждаемых ежегодно в Совете попечителей.

Все поступления от телемарафона «Урожайный Арцах» будут потрачены на реализацию бурения глубоких скважин в Арцахе, строительства новой ирригационной сети и внедрения системы солнечной энергии.

Прямая трансляция доступна здесь.



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