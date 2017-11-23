В Лос-Анджелесе стартовал телемарафон Всеармянского фонда «Айастан»: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В 22:00 в Лос-Анджелесе стартовал телемарафон Всеармянского фонда «Айастан». Как сообщает Арменпресс, телемарафон объединяет программы, реализуемые в Армении, Арцахе и Диаспоре в течение всего года. Это является основным средством пополнения Всеармянского фонда «Айастан». Собранные средства направляются на реализацию масштабных стратегических программ, утверждаемых ежегодно в Совете попечителей.

Все поступления от телемарафона «Урожайный Арцах» будут потрачены на реализацию бурения глубоких скважин в Арцахе, строительства новой ирригационной сети и внедрения системы солнечной энергии.

Прямая трансляция доступна здесь.