Предстоящие на 24 ноября мероприятия
21:21, Ноябрь 23, 2017
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- 22:00 В Лос-Анджелесе стартовал телемарафон Всеармянского фонда «Айастан»: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 21:21 Предстоящие на 24 ноября мероприятия
- 20:43 Президент встретился с членами совета организации «Европейские друзья Армении»
- 20:38 Россия уважительно относится к подписанию соглашения между Арменией и ЕС: Мария Захарова
- 20:04 Президент Армении встретился с королём Бельгии Филиппом
- 19:49 Глава МИД Японии прибыл в Москву
- 19:41 Российские бомбардировщики Су-24 поразили объекты ИГ в Сирии
- 19:28 Официальный представитель МИД РФ прокомментировала информацию о «плане Путина» по урегулированию конфликта в Карабахе
- 19:22 Сирийская оппозиция приняла заявление по итогам встречи в Эр-Рияде
- 19:07 В Армении есть труднопроходимые автодороги
- 18:36 Ученые признали умеренное употребление кофе полезным для здоровья
- 18:14 Азербайджан подтвердил информацию МО Армении об обнаружении на линии соприкосновения войск тела азербайджанского военнослужащего
- 18:08 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-11-17
- 18:06 Азиатские индексы - 23-11-17
- 17:48 Представители МККК посетили находящихся в заключении в Арцахе азербайджанских диверсантов
- 17:43 Трамп поздравил американцев с Днем Благодарения
- 17:38 Оппозиция Сирии призвала к прямым переговорам без предварительных условий
- 17:24 Планеты-океаны оказались безжизненными
- 17:21 Маск предрек уничтожение человечества
- 17:05 Мадрид прекратит контроль счетов властей Каталонии, если будет уверен в соблюдении закона
- 16:58 Опубликовано видео спасения туристов с горящего катера
- 16:51 В правительстве обсужден законодательный пакет о переносе развлекательных клубов из многоквартирных зданий
- 16:37 Бангладеш и Мьянма подписали соглашение о репатриации беженцев-рохинджа
- 16:25 Президент Франции вручил премию вдове Гранта Динка
- 16:20 МАГАТЭ: Иран выполняет все условия ядерного соглашения
- 16:10 Reuters: Мугабе предоставили иммунитет от уголовного преследования
- 15:47 Подорвавшегося на мине раненного военнослужащего перевели в Ереван
- 15:47 Китаец избежал смерти дважды за десять секунд
- 15:39 Храбрый пассажир голыми руками убил заползшую в поезд змею
- 15:27 Турция передала США семь запросов об экстрадиции Гюлена
- 15:25 На нейтральной полосе между позициями на армяно-азербайджанской границе обнаружено тело азербайджанского военнослужащего
- 15:16 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 15:15 Ирак начал операцию по зачистке от боевиков ИГ пустыни на границе с Сирией
- 15:12 Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с главным исполнительным директором группы компаний «ВЕОН»
- 15:04 Завершаются работы по разработке стратегии «Цифровая повестка дня Армении 2030»
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