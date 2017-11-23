Официальный представитель МИД РФ прокомментировала информацию о «плане Путина» по урегулированию конфликта в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о якобы переданном главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Ереван "плане президента РФ Владимира Путина" по урегулированию в Карабахе, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, как можно прокомментировать информацию азербайджанских СМИ о том, что Лавров в ходе визита в регион привез некий "план Путина" по урегулированию в Карабахе.