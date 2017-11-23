Сирийская оппозиция приняла заявление по итогам встречи в Эр-Рияде

Сирийская оппозиция по итогам встречи в Эр-Рияде призвала к выводу всех иностранных формирований из Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом говорится в итоговом заявлении.

"Собравшиеся отвергают и борются с радикализмом и терроризмом во всех его формах, с иностранным вмешательством, особенно Ирана, угрожающим стабильности и безопасности региона и изменению демографии, с распространением государственного терроризма и иностранных ополчений, сформированных по религиозному признаку", — говорится в заявлении.

Кроме того, они "вновь подтверждают свой отказ от присутствия каких-либо иностранных боевиков на земле Сирии и требуют их вывода".

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов разных групп и платформ — принимают участие в начавшейся в среду в Эр-Рияде двухдневной конференции, по итогам которой, как ожидается, будет сформирована единая делегация оппозиции для переговоров в Женеве и принят согласованный документ для обсуждения с властями Сирии.