Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-11-17

ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 ноября, курс доллара США вырос на 0.11 драмa и составил 483.86 драм. Курс евро вырос на 4.24 драмa и составил 572.89 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 8.29 драм. Курс британского фунта вырос на 3.00 драмa и составил 643.87 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 61.32 драмa и составила 20020.38 драм. Цена серебра сократилась на 0.48 драмa и составила 263.92 драм. Цена платины выросла на 174.40 драмa и составила 14591.96 драм.