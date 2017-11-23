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Азиатские индексы - 23-11-17


ТОКИО, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22523.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1777.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.29% и составил 3351.92 пункта, а HANG SENG снизился на 0.99% и составил 29707.94 пункта.



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