Азиатские индексы - 23-11-17

ТОКИО, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22523.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1777.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.29% и составил 3351.92 пункта, а HANG SENG снизился на 0.99% и составил 29707.94 пункта.