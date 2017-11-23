Оппозиция Сирии призвала к прямым переговорам без предварительных условий

Сирийская оппозиция призвала к "прямым межсирийским переговорам без предварительных условий с какой-либо стороны". Об этом говорится в коммюнике, принятом в четверг по итогам встречи оппозиции в Эр-Рияде, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В документе оппозиционеры "подтверждают приверженность мирному решению сирийского кризиса в рамках женевского формата". Участники встречи договорились принять "решения конференции в Эр-Рияде за основу" на предстоящих в Женеве переговорах. В числе принципиальных моментов они назвали "необходимость ухода [президента Сирии Башара] Асада с началом переходного периода".

Подписавшие документ оппозиционные фракции также "отвергают любое вмешательство извне, в особенности, со стороны Ирана" и указывают на "дестабилизирующую роль" Исламской Республики в Сирии. Также они "обвинили Иран в распространении терроризма и демографических изменениях в регионе" и "потребовали наказать всех, кто причастен к военным преступлениям в Сирии".

Во встрече принимают участие около 140 делегатов: 22 из них представляют Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС), 21 - вооруженные формирования, 14 - Национальный координационный комитет (НКК, ведущая группировка внутренней оппозиции), 10 - "каирскую" платформу, еще порядка 70 участников имеют статус независимых делегатов





