Опубликовано видео спасения туристов с горящего катера

Российским туристом опубликовано видео спасения после пожара на катере Charan 3 в Андаманском море. Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 23 января этого года во время многодневного дайвинг-тура, однако о нем стало известно недавно. На борту туристического судна находился 21 человек, из них 18 — туристы из разных стран. Когда на борту началось возгорание, все пассажиры и экипаж судна прыгнули в море, благодаря чему им удалось спастись. Рыболовный траулер прибыл за дрейфующими на воде людьми в течение часа.