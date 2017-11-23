Опубликовано видео спасения туристов с горящего катера
Российским туристом опубликовано видео спасения после пожара на катере Charan 3 в Андаманском море. Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Комсомольская правда».
Инцидент произошел 23 января этого года во время многодневного дайвинг-тура, однако о нем стало известно недавно. На борту туристического судна находился 21 человек, из них 18 — туристы из разных стран. Когда на борту началось возгорание, все пассажиры и экипаж судна прыгнули в море, благодаря чему им удалось спастись. Рыболовный траулер прибыл за дрейфующими на воде людьми в течение часа.
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