В правительстве обсужден законодательный пакет о переносе развлекательных клубов из многоквартирных зданий

У премьер-министра Армении Карена Карапетяна состоялось совещание, в ходе которого был представлен пакет проектов законов о внесении изменений и дополнений в закон Армении «О торговле и услугах» и ряд смежных законов. Он разработан во исполнение поручения Премьер-министра относительно упорядочения деятельности ночных клубов и других развлекательных объектов, действующих в многоквартирных зданиях и непосредственно по соседству с ними.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, было доложено, что посредством законодательного пакета законодательством РА впервые даются определения получивших в республике широкое распространение объектов, предоставляющих коммерческие услуги, в частности, таких, как «стрип-клуб», «караоке», «дискотека». Законом четко устанавливается, что указанные объекты, а также сауны, бани и парилки являются подлежащими ограничениям объектами и запрещается их размещение в жилых и нежилых помещениях многоквартирных зданий. Одновременно учитывая, что разрешения на предоставление услуг подобного типа выдаются на основании решений органов местного самоуправления, законом также устанавливается, что предъявляемые к размещению подобных объектов общие требования устанавливаются органами местного самоуправления.

Премьер-министр Карен Карапетян поручил в сжатый срок привести законодательный пакет в окончательный вид и представить в аппарат правительства.