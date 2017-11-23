МАГАТЭ: Иран выполняет все условия ядерного соглашения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) констатирует выполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

"Мой доклад о проверках и мониторинге за ситуацией в Иране в свете резолюции Совета Безопасности ООН демонстрирует, что агентство продолжает проверять и контролировать выполнение Ираном своих обязательств в области ядерной энергетики в рамках СВПД. Ядерные обязательства Ирана выполняются", - отметил Амано в своем послании Совету управляющих МАГАТЭ.

МАГАТЭ следит за отсутствием у Ирана ядерных материалов, которые могут нарушать условия СВПД, и имеет свободный доступ для проведения контроля на всех необходимых объектах, заявил также Амано.

"МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с соглашением о гарантиях МАГАТЭ, не направлялись на другие цели. Продолжается проверка отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и деятельности. Агентство имеет доступ ко всем местам, которые нам нужны", - сказал он.



