Храбрый пассажир голыми руками убил заползшую в поезд змею

В Индонезии пассажир поезда убил змею, которая заползла в вагон. Об этом в четверг, 23 ноября, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание South China Morning Post.

Пресмыкающееся обнаружили на полках для багажа в одном из вагонов пассажирского поезда, который следовал из Джакарты в Богор. Вид змеи не уточняется, но известно, что ее длина составляла около метра.

Когда поезд совершил экстренную остановку, охранник при помощи палки открыл багажное отделение. Один из пассажиров схватил змею за хвост и вытащил из убежища. Затем он резким движением ударил рептилию головой о пол и выбросил ее безжизненное тело из вагона.

Железнодорожная компания полагает, что змею пронес в поезд кто-то из пассажиров, но ей удалось улизнуть от хозяина.

Видео, опубликованное очевидцем в Instagram, за сутки посмотрели около 175 тысяч раз.