Турция передала США семь запросов об экстрадиции Гюлена, однако пока США никаких шагов в этом направлении не прдприняли. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

По данным газеты, об этом сказал министр юстиции Турции Абдулхамид Гюль.

«Турция передала США семь запросов об экстрадиции Гюлена. Нет таких документов, которых мы не передавали бы по этому поводу США. Мы продолжим нашу правую борьбу. Неприемлемо, что США оказывают покровительство этому лицу, которое постоянно угрожает Турции»,- сказал министр юстиции Турции Абдулхамид Гюль.

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попытка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), пропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют терпимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением «Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.