Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с главным исполнительным директором группы компаний «ВЕОН»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию во главе с главным исполнительным директором группы компаний «ВЕОН» Жаном-Ивом Шарлье (Jean-Yves Charlier).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, гости коснулись результатов проведенного в Ереване глобального форума группы компаний «ВЕОН» и поблагодарили Правительство РА за созданные в сфере телекоммуникаций благоприятные условия, решение поднимаемых бизнесом проблем и оперативное реагирование на них.

Премьер-министр отметил, что Правительство заинтересовано в развитии и расширении частного сектора, росте инвестиций в сфере телекоммуникаций. Карен Карапетян предложил обратить внимание также на сферу образования, таким образом подготавливая для собственного бизнеса высококвалифицированные кадры. Он добавил, что государство заинтересовано в сотрудничестве бизнеса и образовательной системы и выразил уверенность, что оно будет способствовать реализации потенциала, имеющегося в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

«На сегодняшнем заседании правительства мы также внесли изменения в законы, касающиеся налогового и таможенного администрирования, которые предусматривают важнейшие для иностранных инвесторов регулирования. Мы убеждены, что эти изменения и регулирования бизнес ощутит наилучшим образом. Правительство готово реагировать на любую проблему бизнеса. Мы планируем новые действия и в части сотрудничества государства и частного сектора», - подчеркнул Карен Карапетян.

Жан-Ив Шарлье также отметил важность реализации образовательных программ и подчеркнул, что «ВЕОН» собирается продолжить осуществление инвестиционных программ в Армении. По его словам, уже готовы мероприятия, намеченные к проведению в Армении в 2018 году.

На встрече также шла речь о намечаемых в Гюмри программах, в частности, возможностях участия «ВЕОН»-а в работах по восстановлению коммуникационных инфраструктур.