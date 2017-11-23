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Карабахский конфликт не имеет военного урегулирования: Йенс Столтенберг


НАТО обеспокоен карабахским конфликтом и призывает стороны избежать дальнейшей эскалации напряжения. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт РИА-Новости, об этом после встречи с президентом Азербайджана Алиевым заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Неурегулированный карабахский конфликт вызывает обеспокоенность. Ясно, что  карабахский конфликт не имеет военного урегулирования, и что НАТО в нем не имеет прямой роли», - заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и выразил радость по поводу возобновления переговоров между руководителями Армении и Азербайджана.

«Мы призываем вас продолжать идти по пути переговоров к урегулированию конфликта, избегая новой эскалации напряжения», - заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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