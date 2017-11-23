Карабахский конфликт не имеет военного урегулирования: Йенс Столтенберг
14:17, 23 Ноябрь, 2017
НАТО обеспокоен карабахским конфликтом и призывает стороны избежать дальнейшей эскалации напряжения. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт РИА-Новости, об этом после встречи с президентом Азербайджана Алиевым заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Неурегулированный карабахский конфликт вызывает обеспокоенность. Ясно, что карабахский конфликт не имеет военного урегулирования, и что НАТО в нем не имеет прямой роли», - заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что НАТО поддерживает деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и выразил радость по поводу возобновления переговоров между руководителями Армении и Азербайджана.«Мы призываем вас продолжать идти по пути переговоров к урегулированию конфликта, избегая новой эскалации напряжения», - заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.