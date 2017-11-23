Семьи экипажа пропавшей аргентинской подлодки надеются на спасение родных

Родственники и знакомые экипажа пропавшей 15 ноября подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" надеются на их спасение и собираются у военно-морской базы в городе Мар-дель-Плата в ожидании новостей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается меня, я надеюсь", — сообщила РИА Новости жена одного из моряков подводной лодки Фернанда Валакко. Говоря о нем, женщина отметила, что уверена в способности мужа справиться в подобной ситуации. По ее словам, все члены экипажа "подготовлены к пребыванию на подводной лодке, они прошли интенсивные курсы".

"Эта новость заставила нас находиться в ожидании", — заявил РИА Новости отец командира пропавшего судна Фернанде Висенте Вильярреаля военный в отставке Хорхе Альберто Вильярреаль. Он отмечает, что надеется на лучшее и что все члены экипажа смогут "перенести эту ситуацию".

"Об этих технологических терминах не знаю, нам сказали только, что есть шум, который мог быть с субмарины… и они будут работать над этим", — отметил Вильярреаль по поводу гидроакустической аномалии, отмеченной в районе исчезновения подводной лодки.

Врач-психиатр Энрике Стейн сообщил РИА Новости, что моральное состояние членов семей экипажа пропавшей подлодки меняется в зависимости от информации, поступающей из разных СМИ.

"В данный момент люди находятся в эмоциональном состоянии из-за поступающей информации, включая иллюзии и разочарования, что логично, потому что (они – ред.) не могут ничего сделать", — заявил Стейн.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.