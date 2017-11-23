В Армении планируется создать реестр винограда и ввести культуру виноделия с географической маркировкой

В Армении будет создан реестр винограда, начнется кадастровая регистрация, планируется ввести культуру виноделия с географической маркировкой. Как передает «Арменпресс», об этом международной трехдневной конференции «Мировые тенденции в вине и лучший практический опыт. Выводы и рекомендации для Армении», проходящей в Ереване, сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян. В Армении будет внедрена культура различия вин по их региональному происхождению. Это, по его словам, будет способствовать повышению значимости вина в Армении и сделает очевидной и понятной разницу между винами, произведенными в разных регионах с различным климатом и рельефом. «Все развитые в плане производства вина страны прошли через этот путь, и именно по нему определяется цена на то или иное вино. А у нас этой культуры нет, из-за чего мы не можем понять, что представляет собой дорогое вино, почему оно дорогое, или же наоборот, почему оно дешевое и в чем разница между ними», - пояснил Аракелян.

В ходе Международного форума вина, проходящего в Армении, будет организованно четыре круглых стола, на которых обсудят вопросы борьбы с филлоксерой и филлоксероустойчивых сортов винограда, заявил министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

По его словам, в Армении филлоксера еще не так распространена. Но она есть и всегда была, правда, по результатам исследований международных экспертов, исходя из природно-климатических условий, не развивается», - пояснил министр, добавив при этом, что, несмотря на все это, в Армении должны быть готовы к неблагоприятному развитию событий, начаты работы по основанию рассадника, где станут выращивать как местные сорта, так и зарубежные.

Министр выразил уверенность, что с того момента, когда в Армении будет список зарегистрированных виноградных садов с конкретно указанными сортами, станет значительно легче и эффективнее развивать виноделие и производство коньяка. «Сегодня мы просто развиваем производство, исходя из того, что на данный момент имеется на полях. Но у нас нет конкретного реестра, где это все будет зафиксировано»,- пояснил Аракелян, добавив при этом, что данный процесс крайне трудоемкий и сложный.