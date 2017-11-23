Десятки индийских солдат взгромоздились на один мотоцикл и поехали

На авиабазе в пригороде индийского города Бангалор команда военных мотоциклистов «Торнадо» побила мировой рекорд по количеству людей, едущих на одном мотоцикле. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание India Today.

Они использовали мотоцикл марки Royal Enfield, который подвергся незначительной модификации. Один человек сел за руль, другой встал сзади, а остальные 56 вскочили на планки, которые были добавлены по бокам.

58 человек проехали на мотоцикле 1200 метров. Достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Прежний рекорд также принадлежал индийцам, но его поставила другая команда: в 2010 году на мотоцикл забрались 56 солдат и офицеров из индийских войск связи.