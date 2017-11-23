Международная конференция виноделов может стать интересной площадкой: Игнатий Аракелян

Участие в международной трехдневной конференции «Мировые тенденции в вине и лучший практический опыт. Выводы и рекомендации для Армении», проходящей в Ереване, предоставит армянским виноделам возможность ознакомиться с международным опытом и наметить пути дальнейшего развития. Как передает «Арменпресс», об этом на международной трехдневной конференции «Мировые тенденции в вине и лучший практический опыт. Выводы и рекомендации для Армении», проходящей в Ереване, сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

«Международная конференция виноделов может стать интересной площадкой. Мы думаем, что для наших виноделов это станет неплохой площадкой, где они смогут обсудить вопросы дальнейшего развития, ознакомиться с международным опытом, а гостям будет приятно познакомиться с Арменией, где уже 6 тысяч лет производят вина, а также с ее культурой», - сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.