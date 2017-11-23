Умер джазовый музыкант Джон Хендрикс

Джазовый исполнитель и автор песен Джон Хендрикс, известный своими навыками импровизации и работой в жанре вокализа, скончался в среду в возрасте 96 лет в больнице в нью-йоркском районе Манхэттен. Информацию о кончине музыканта подтвердила его дочь, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The New York Times.

Джон Хендрикс получил известность в 1950-х годах в составе вокального трио Lambert, Hendricks & Ross, где он выступал вместе с Дэйвом Ламбертом и Энни Росс. После распада коллектива в 1964 году певец продолжил карьеру сольно, а также работал совместно с другими крупными джазовыми группами и исполнителями.