Госминистр Арцаха встретился в Калифорнии с сенатором и инвесторами

Государственный министр Арцаха Араик Арутюнян, находящийся с рабочим визитом в США, 22-го ноября продолжил свои встречи с политическими и деловыми кругами Калифорнии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Арцаха.

Государственный министр Арцаха Араик Арутюнян, в частности, встретился с сенатором от штата Калифорния Энтони Портантино и членом городского совета Глендейла Зарэ Синаняном. Во встрече принимали участие консул Армении в Лос-Анджелесе Армелла Шакарян и постпред Арцаха в США Роберт Аветисян.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно возможностей углубления политического и экономического взаимодействия между Арцахом и Калифорнией, приобретены договоренности вокруг дальнейших шагов.

Государственный министр Арцаха Араик Арутюнян встретился также с членами Армянского делового совета. Он представил последним экономический потенциал, инвестиционную привлекательность и достижения последних лет Арцаха.

Как представил Араик Арутюнян, за последние 10 лет в Арцахе зарегистрирован ежегодный средний рост ВВП на 10%, что заложило прочные основы для регистрации несравненно больших темпов развития. В результате всего этого выросла также инвестиционная привлекательность республики, что создало условия для реализации взаимовыгодных экономических проектов.

Государственный министр Арцаха Араик Арутюнян отметил важность участия капитала армян диаспоры в деле развития Арцаха, при этом выразив готовность обеспечить наиболее благоприятную среду для каждой инвестиционной программы.

Накануне телемарафона Араик Арутюнян дал интервью некоторым СМИ, описав программы всеармянского фонда «Армения», социально-экономические развития в Арцахе, военно-политическую ситуацию и пр.