12-го декабря НС Армении созовет внеочередное заседание

По предложению правительства Армении, 12-го декабря, в 10:00, НС Армении созовет внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», проект решения на заседании правительства Армении представил вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян.

В повестку дня правительства Армении вошли 19 законопроектов по разным вопросам.