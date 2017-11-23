12-го декабря НС Армении созовет внеочередное заседание
По предложению правительства Армении, 12-го декабря, в 10:00, НС Армении созовет внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», проект решения на заседании правительства Армении представил вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян.В повестку дня правительства Армении вошли 19 законопроектов по разным вопросам.
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