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12-го декабря НС Армении созовет внеочередное заседание


По предложению правительства Армении, 12-го декабря, в  10:00, НС Армении созовет внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», проект решения на заседании правительства Армении представил вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян.

В повестку дня правительства Армении вошли 19 законопроектов по разным вопросам.

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