Сингапур объявил о сроках пуска самоуправляющихся автобусов

Власти Сингапура объявили о планах запустить несколько автобусных маршрутов, на которых будут работать самоуправляющиеся машины, как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг BBC News.

По намеченному плану рейсы откроются в 2022 году и охватят три района города. Беспилотные автобусы будут вмещать меньше людей, чем их предшественники. Длина их маршрутов позволит добраться до ближайших автобусных остановок и железнодорожных станций. Они будут работать в часы меньшей загруженности транспортной сети.

Министр транспорта Сингапура Хо Бун Ван сказал, что новые автобусы предназначены в первую очередь для пожилых людей и семей с маленькими детьми.

В дальнейшем планируется запустить услугу вызова автобусов через мобильные приложения.