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СМИ: тест ДНК помог доказать невиновность американца, отсидевшего 38 лет


Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун издал указ об освобождении 70-летнего заключенного, отсидевшего в тюрьме 38 лет, после того, как анализ образца ДНК подтвердил его невиновность, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, в 1980 году Крейг Ричард Коули был признан виновным в убийстве своей бывшей девушки и ее четырехлетнего сына и был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Пересмотр дела Коули начался год назад, после того, как один из детективов стал сомневаться в правильности приговора. Используя современные технологии, которые не были доступны на момент расследования, ученые доказали, что найденный на главной улике образец ДНК не принадлежит осужденному мужчине.

Губернатор Калифорнии подписал указ о немедленном освобождении Коули из тюрьмы. Браун отметил, что мужчина был образцовым заключенным на протяжении 38 лет, избегал банд и насилия, а также посвятил себя религии.



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