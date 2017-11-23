Завершаются работы по разработке стратегии «Цифровая повестка дня Армении»

В ходе состоявшегося сегодня, 23 ноября, заседания правительства Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян дал ряд поручений касательно хода разработки стратегического документа «Цифровая повестка дня Армении» и программы действий на 2018 год.

Как передает «Арменпресс», по словам премьер-министра, завершаются работы по разработке долгосрочной стратегии «Цифровая повестка дня Армении», посему необходимо параллельно проводить работу в направлении разработки и реализации конкретных краткосрочных программ.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил в трехдневный срок представить кандидатуры ответственных высокопоставленных должностных лиц, координирующих реализацию цифровой повестки дня по сферам.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул, что координацию получения донорской помощи от международных организаций по данным проектам следует вести исключительно посредством фонда «Цифровая Армения».

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил директору фонда «Цифровая Армения», при получении предложений, суммировать их и в месячный срок представить программу действий на 2018-2020 годы.