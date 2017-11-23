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Стартует международный шахматный турнир «Цахкадзор-опен»


Стартует международный шахматный турнир  «Цахкадзор-опен».  

С 22-го ноября по 2-е декабря пройдет турнир «Цахкадзор-опен», по правилам ФИДЕ. В нем принимают участие около 160 шахматистов из 17 стран мира. Призовой фонд - 12 000 долларов, установлено 15 основных и 10 особых призов.

Как передает «Арменпресс», международный шахматный турнир  «Цахкадзор-опен» пройдет в гостинице «Мариотт-Цахкадзор».

Как сообщалось ранее, 22-го ноября в Цахкадзоре состоялся блиц-турнир памяти Ашота Анастасяна, в котором победителем стал Арман Пашикян. Он набрал 9 очков из 11 возможных.

Столько же очков набрали Сергей Зыгалко, Роберт Ованнисян, Ринат Джумаев. Победителем на турнире памяти Ашота Анастасяна стал Арман Пашикян – по дополнительным баллам.

Федерация шахмат Армении  22-го ноября проводит блиц-турнир памяти Ашота Анастасяна. В нем принимают участие около 200 шахматистов из 14 стран мира. Призовой фонд - 2 500 долларов, установлено 10 основных и 3 особых приза.

С 22-го ноября по 2-е декабря пройдет турнир «Цахкадзор-опен», по правилам ФИДЕ. В нем принимают участие около 160 шахматистов из 17 стран мира. Призовой фонд - 12 000 долларов, установлено 15 основных и 10 особых призов.

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