Телефоны Android без спроса отправляют геолокационные данные Google

Большинство смартфонов, работающих на операционной системе Android, собирают сведения о местоположении пользователя и отправляют их разработчику - компании Goggle. Происходит это даже тогда, когда опция геолокации на смартфоне отключена, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Новостной сайт Quartz сообщил, что телефоны на базе Android собирали информацию о ближайших базовых станциях мобильной связи, которые используются для передачи мобильного сигнала, и передавали эту информацию Google.

Активисты, выступающие за конфиденциальность личной информации, уже заявили, что Google "предал своих пользователей".

Google в ответ на публикацию Quartz сообщил, что переданные данные о местонахождении пользователя не сохранялись на серверах компании, и уже пообещал внести изменения в систему Android, чтобы прекратить передачу геолокационных данных.