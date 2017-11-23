Британия вылетела из пятерки крупнейших экономик мира

Великобритания опустилась на шестое место в рейтинге крупнейших экономик мира в 2017 году. Об этом сообщил канцлер казначейства страны Филип Хэммонд, как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN.

Он ссылается на данные Международного валютного фонда. В рейтинге Британию опередила Франция с объемом ВВП 2,575 триллиона долларов, тогда как у королевства — 2,565 триллиона. В казначействе указывают, что хотя пока отрыв небольшой, позиция Франции в будущем году укрепится. Она опередила конкурентку впервые с 2013 года.

По словам Хэммонда, статистика свидетельствует о резком замедлении экономического роста в Британии, что связано с процедурой выхода из Евросоюза. Курс фунта стерлингов упал, потребительские расходы понизились, а цены, напротив, выросли.

В рейтинге МВФ в 2017 году на первом месте США (19,4 триллиона долларов), на втором — Китай (11,9 триллиона), на третьем — Япония (4,9 триллиона), на четвертом — Германия (3,7 триллиона).