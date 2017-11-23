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Лидеры ЕНП и высокопоставленные чиновники ЕС встретятся в Брюсселе для подготовки к саммиту Восточного партнерства


Лидеры стран ЕС и стран Восточного партнерства, предствители сил ЕНП и высокопоставленные чиновники ЕС – Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Антонио Тайяни примут участие во встрече лидеров гражданского форума ЕНП, которая вскоре стартует в Брюсселе.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЕНП, в повестке - подготовка к саммиту Восточного партнерства.

Президент Серж Саргсян сегодня с рабочим визитом отправится в Королевство Бельгии, чтобы принять участие в саммитах Европейской народной партии и Восточного партнёрства ЕС, которые состоятся в Брюсселе 23-24 ноября. В рамках визита Президент Республики встретится с Королём Бельгии Филиппом и премьер-министром Шарлем Мишелем.

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