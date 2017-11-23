«Наша окончательная цель – сделать армянское вино всемирно узнаваемым брендом»: Премьер-министр Армении принял участие в международной конференции виноделов

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня принял участие в открытии проводимого 23-24 ноября в Ереване Международного форума вина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Приветствуя участников форума и пожелав эффективной работы, премьер, в частности, сказал: «Армения сегодня действительно переживает период возрождения вина. Сохраняя наши традиции виноделия, мы совмещаем их с современными передовыми технологиями и научным потенциалом, получая качественное вино. А говоря армянское вино, мы подразумеваем более 6000-летнюю историю, традиции, культуру, преданность и любовь к виноградной лозе и вину», – отметил Карен Карапетян, добавив: сфера признана правительством Армении одним из приоритетных отраслей экономики.

«Наша конечная цель, и мы уверены, что добьемся этого, – сделать армянское вино всемирно узнаваемым брендом, привлечь новые инвестиции в виноделие, добиться увеличения объемов экспорта вина, занять прочное место на винной карте мира», – подчеркнул премьер Карапетян.

По его словам, тенденции весьма позитивные, в Армении в 2016 году было произведено порядка 7,5 млн литров вина, что на 14% больше, чем в 2015 году. «По части экспорта у нас также хороший показатель: в 2016 году было экспортировано свыше 1,8 млн литров вина, что на 37% больше, чем в 2015 году», – подчеркнул премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Сегодня в Армении, как заметил премьер-министр Армении Карен Карапетян, есть винные заводы, оснащенные французскими, итальянскими, немецкими технологиями и оборудованием, аргентинские, американские, швейцарские и итальянские инвестиции. Причем, существенную часть инвесторов составляют партнеры из армянской диаспоры.

- подчеркнул премьер-министр Армении Карен Карапетян.