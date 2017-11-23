DM: задержанные в Саудовской Аравии принцы подвергаются пыткам

Члены королевской семьи и бизнесмены, задержанные в начале текущего месяца в Саудовской Аравии, подвергаются в заключении пыткам, которые осуществляют сотрудники частной американской военной компании. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду электронная версия британской газеты Daily Mail.

"Они бьют их, пытают их, награждают их шлепками и оскорбляют. Они пытаются их сломить", - сообщил изданию источник в королевстве. По информации газеты, указанные действия осуществляют сотрудники американской частной компании Academi, которая ранее называлась Blackwater.

газета утверждает, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, по инициативе которого была развернута антикоррупционная кампания, лично принимает участие в допросах. По информации издания, он уже конфисковал у задержанных принцев и бизнесменов $194 млрд.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией под руководством наследного принца постановил задержать 11 принцев и около 30 бывших и действующих министров и предпринимателей по обвинению в коррупции.



