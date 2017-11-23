Сенатора Керимова отказались выпускать из Франции

Российского сенатора Сулеймана Керимова не будут помещать во французскую тюрьму, но он должен выплатить залог в пять миллионов евро и остаться в стране до окончания следствия. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в четверг сообщалось, что сенатору предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

По сообщениям СМИ, французские следователи заподозрили Керимова в покупке нескольких роскошных вилл на Лазурном берегу через подставные компании. Как пишет газета Le Figaro, вместе с Керимовым были задержаны четыре человека.

Речь идет об отмывании "нескольких десятков миллионов евро", полученных в результате налоговых махинаций, совершенных организованной группой, цитирует издание источника, близкого к расследованию.

Керимова задержали в Ницце 21 ноября. Российские дипломаты направили официальную ноту французским коллегам и требуют разъяснений.

Сулейман Керимов представляет в верхней палате российского парламента Дагестан. Долгое время занимался бизнесом. Forbes оценивал его состояние в 6,3 миллиарда долларов.