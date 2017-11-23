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Президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом отправится в Королевство Бельгии


Президент Серж Саргсян сегодня с рабочим визитом отправится в Королевство Бельгии, чтобы принять участие в саммитах Европейской народной партии и Восточного партнёрства ЕС, которые состоятся в Брюсселе 23-24 ноября. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В рамках визита Президент Республики встретится с Королём Бельгии Филиппом и премьер-министром Шарлем Мишелем.

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