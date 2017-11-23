В США умер продюсер песен Луи Армстронга и Майлза Дэвиса

В среду на Манхэттене умер музыкальный продюсер Джордж Авакян, заложивший основы современной музыкальной индустрии, как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press.

Авакян умер у себя дома в возрасте 98 лет. Причины смерти пока неизвестны.

Будущий продюсер родился в 1919 в российском городе Армавире в армянской семье, которая впоследствии эмигрировала в США из-за гражданской войны. В молодости он познакомился с джазом и занимался его популяризацией всю жизнь. Во время Второй Мировой войны отслужил в пехоте на Филиппинах.

За время работы он сотрудничал с Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Сонни Роллинзом, Дэйвом Брубеком, Луи Армстронгом и другими джазовыми музыкантами. В компаниях Columbia Records и Warner Bros. он добился популярности долгоиграющих пластинок и альбомов с живыми выступлениями. Благодаря ему вместе с пластинками можно было приобрести нотные вкладыши.

Авакян удостоился наград многих государств, в том числе Ордена Ленина от СССР.