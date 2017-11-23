СМИ: Пучдемон отказался от пенсии в €112 тыс., чтобы не признавать мер Мадрида

Отстраненный правительством Испании от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон отказался получать пенсию как экс-лидер региона, которая могла бы составить €112 тыс. в год. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

По его информации, Пучдемон все еще считает себя руководителем автономной области. Министр финансов и по делам госслужащих Испании Кристобаль Монторо попросил проинформировать его в течение 10-и рабочих дней, запросил ли Пучдемон пенсию как бывший глава Каталонии. В случае, если экс-лидер автономии сделал бы это, он автоматически признал бы меры, одобренные Мадридом для урегулирования ситуации в регионе и предусматривающие его отстранение от должности.