На дорогах в Артике, Спитаке, Дилижане идет слабый снег

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:00 23-го ноября в Арташаване, Артике, Апаране, Арагаце, Спитаке, Дилижане, Сисиане на дорогах идет слабый снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, на дорогах Апаран-Арагац, Севан-Гавар, Чаренцаван-Раздан, Сисиан-Горис, на поворотах Тигранашена и на перевале Варденяц – местами гололед.

Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.