Приоритет Арцахского вопроса является для нас аксиомой: Ашотян – о декларации саммита ЕС СВП

Армения предполагает увидеть в тексте декларации саммита ЕС стран Восточного партнерства ряд формулировок, проистекающих из ее национальных интересов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель комиссии по внешним связям НС Армении Армен Ашотян, подчеркнув, что Армения провела работу в этом направлении, ожидая от партнеров из ЕС соответствующих, ощутимых усилий.

«Комиссия по внешним связям НС Армении, вместе с комиссией по евроинтеграции, приняла решение о созыве 1-го декабря парламентских слушаний по этой теме, что, на самом деле, является политическим авансом, обязующим шагом, чтобы наши европейские партнеры еще раз убедились, что Армения предполагает увидеть в тексте декларации саммита ЕС стран Восточного партнерства ряд формулировок, проистекающих из ее национальных интересов. Мы ожидаем от наши европейских партнеров, что они воспримут тот факт, что приоритет Арцахского вопроса является для нас аксиомой»,- сказал председатель комиссии по внешним связям НС Армении Армен Ашотян.

По его словам, армянская сторона делает все, чтобы формулировки в документе соответствовали национальным интересам Армении, нашим ожиданиям от ЕС, особенно, в контексте соглашения, подписание которого предполагается на саммите ЕС стран Восточного партнерства 24-го ноября.

24-го ноября в Брюсселе состоится саммите ЕС стран Восточного партнерства, на котором ожидается подписание соглашения ЕС—Армения. По имеющимся сведениям, текст декларации, которая будет принята по итогам работы саммита, полностью уточнен, за исключением параграфа, касающегося региональных конфликтов. Армения и Азербайджан желают включить сюда взаимоисключающие формулировки.

Для участия в саммите в Брюссель выехал президент Армении Серж Саргсян.

Страны-члены Восточного партнерства ЕС – Армения, Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан.