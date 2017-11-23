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Бако Саакян встретился с членами Круга дружбы между Францией и Арцахом


22 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился в Национальном собрании Франции с группой членов Круга дружбы между Францией и Арцахом. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Были обсуждены разные вопросы, касающиеся отношений между Францией и Арцахом.
Бако Саакян выразил признательность членам Круга дружбы, высоко оценив большую и важную работу, проводимую ими на протяжении многих лет.

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