Бако Саакян встретился с членами Круга дружбы между Францией и Арцахом





Были обсуждены разные вопросы, касающиеся отношений между Францией и Арцахом.

Бако Саакян выразил признательность членам Круга дружбы, высоко оценив большую и важную работу, проводимую ими на протяжении многих лет. 22 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился в Национальном собрании Франции с группой членов Круга дружбы между Францией и Арцахом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.Были обсуждены разные вопросы, касающиеся отношений между Францией и Арцахом.Бако Саакян выразил признательность членам Круга дружбы, высоко оценив большую и важную работу, проводимую ими на протяжении многих лет.