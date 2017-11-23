Секреты коллекционной банкноты номиналом в 500 драмов

Впервые выпущенная ЦБ Армении коллекционная банкнота номиналом в 500 драмов имеет ряд защитных особенностей, которые заинтересуют фалеристов. Как передает «Арменпресс», об этом во время презентации банкноты рассказала начальник отдела выпуска валюты ЦБ Армении Нунэ Терян.

Сырье

Банкнота состоит из 3 слоев: в центре – хлопковая бумага, с обеих сторон она покрыта полиэстером. Таким образом, банкнота может быть защищена способами, применимыми для обоих материалов. Цель такой структуризации – увеличение срока службы банкноты. В то же время, учитывалось, что новый облик банкноты не помешает ее обороту через банкоматы.

Защитные свойства

На банкноте в 500 с аверса имеется защитная нить, вделанная в сырьевую основу, с эффектом движения Mobile, представляющая собой многослойную конструкцию. На нити – изображение колец, числа 500 и надписи AMD с 3-мерным эффектом, элементы которого демонстрируют разнонаправленное движение при наклоне изделия. Если держать банкноту на свету, то можно будет рассмотреть прозрачное оконце с изображением Ноева ковчега.

Этот защитный элемент будет и на банкнотах, которые будут выпущены в будущем году. Следующий защитный элемент – голографическая фольга, меняющая цвет в гамме зеленого.

В верхнем правом углу есть изображение голубя, также с 3-мерным оптическим эффектом.

Следующий защитный элемент – водяные знаки: изображение Ноева ковчега и числа 500.

В правом и левом сегментах – заметные на ощупь изображения номинала банкноты. Для людей со слабым зрением – маленький кружок в верхней части.

Для коллекционеров будут интересны множественные изображения и тексты, видимые только под микроскопом.