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На некоторых дорогах республики – гололед


МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 23-го ноября на территории Армении на некоторых дорогах республики имеется гололед. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

23-24-го ноября в значительной части областей ожидаются осадки, в горах – в виде снега, в долинах – в виде мокрого снега и дождя.

На поворотах Тигранашена и Дилижана, на дорогах Сотк-Карвачар, Апаран-Спитак, Горайк-Сисиан -  местами гололед.

На дорогсх в Чаренцаване, Каджаране, Джермуке, Ванадзоре, Спитаке, Саравн-Зангер идет снег.

В Сюнике – туман.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

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