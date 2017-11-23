ПСЖ выиграл с крупным счетом, «Барселона» завершила ничьей игру с «Ювентусом»: Лига чемпионов

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоялись игры в группах A, B, C, D.

Как передает «Арменпресс», в группе А «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл швейцарскому клубу «Базель» с минимальным счетом 1:0. Матч ЦСКА (Россия) – «Бенфика» (Португалия) завершился со счетом 2:0,

В группе В матч «Андерлехт» (Бельгия) - «Бавария» (Германия) завершился со счетом 1:2, ПСЖ (Франция)обыграл «Селтик» (Шотландия), с крупным счетом 7:1.

В группе C: «Атлетико» (Испания) - «Рома» (Италия) – 2:0; «Карабах» (Азербайджан) – «Челси» (Англия) – 0:4.

В группе D: «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания) – 0:0; «Спортинг» (Португалия) - «Олимпиакос» (Греция) – 3:1.