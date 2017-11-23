Время в Ереване: 11:07:36,   23 Ноябрь

«Манчестер Юнайтед» проиграл в Швейцарии: Генрих Мхитарян в игре не участвовал


В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов в группе А «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл швейцарскому клубу «Базель» с минимальным счетом 1:0.

Как передает «Арменпресс», «Манчестер Юнайтед»  пропустил гол на предпоследней минуте. Автором гола стал Ланг.

Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед»  Генрих Мхитарян не вошел в заявку, несмотря на то, что отправился в составе команды в Швейцарию. 

«Манчестер Юнайтед» с 12-ю очками находится на первом месте в группе А.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации