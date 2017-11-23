«Манчестер Юнайтед» проиграл в Швейцарии: Генрих Мхитарян в игре не участвовал
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов в группе А «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл швейцарскому клубу «Базель» с минимальным счетом 1:0.
Как передает «Арменпресс», «Манчестер Юнайтед» пропустил гол на предпоследней минуте. Автором гола стал Ланг.
Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не вошел в заявку, несмотря на то, что отправился в составе команды в Швейцарию.«Манчестер Юнайтед» с 12-ю очками находится на первом месте в группе А.
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