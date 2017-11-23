Сборная Армении по греко-римской борьбе до 23 лет вернулась с чемпионата мира с пустыми руками

Сборная Армении по греко-римской борьбе до 23 лет, под руководством тренера национальной сборной Эдуарда Саакяна, начала выступления на чемпионате мира, который пройдет с 21 по 26 ноября в Польше. На второй день соревнований трое борцов из Армении выбыли из дальнейшей борьбы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК. Тарон Думоян, Карен Асланян и Саргис Кочарян, Армен Акопян и Гегам Торгомян не смогли завоевать медалей.

Ночью 23-го ноября в Польшу вылетят борцы вольного стиля.

Как сообщалось ранее, в составе сборной Армении по греко-римской борьбе до 23 лет пять борцов: Тарон Думоян (59 кг), Карен Асланян (66 кг), Армен Акопян (71 кг), Саргис Кочарян (80 кг) и Гегам Торгомян (85 кг).

Кроме того, в чемпионате мира по вольной борьбе примут участие борцы вольного стиля из Армении Геворг Тадевосян (57 кг), Казар Амбарцумян (61 кг), Хачатур Папикян и Грайр Алиханян (74 кг), под руководством главного тренера национальной сборной Абетнака Кургиняна.